'Vervuilde grond gebruikt bij nieuwbouwprojecten in Barneveld'

In Barneveld is in 2015 en 2016 bij de bouw van twee woonwijken vervuilde grond gebruikt. Dat meldt Zembla. Het tv-programma baseert zich op een onderzoeksrapport van de Gelderse Omgevingsdienst.

De vervuiling zou zijn ontstaan doordat een afvalbedrijf de gebruikte grond onvoldoende had schoongemaakt. Daardoor zijn de giftige stoffen styreen (gebruikt bij productie van plastic) en DDT (landbouwgif) in de grond achtergebleven.

Het is niet duidelijk hoe schadelijk de vervuiling is voor de gezondheid.

Onderzoeksrapport

850 ton van de grond zou zijn gebruikt bij de aanleg van nieuwbouwwijk Eilanden-Oost. 200 ton is gebruikt bij een project aan de Van de Bogertlaan.

De Gelderse Omgevingsdienst ontdekte vorig jaar wat er was gebeurd toen de administratie van het bedrijf werd doorgelicht. In augustus werd het onderzoeksrapport afgerond en naar de provincie gestuurd. Daar is volgens Zembla nog niets mee gedaan.

Kunstgras

Zowel de provincie als de afvalverwerker wil niet reageren op de bevindingen van het tv-programma. In september besteedde Zembla ook aandacht aan het bedrijf.

Toen ging het om een overtreding bij de opslag van kunstgrasmatten.