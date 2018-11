Laatste patiënten IJsselmeerziekenhuizen woensdag weg

De MC IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland zijn vanaf woensdag helemaal dicht. De komende dagen wordt de zorg aan patiënten helemaal afgebouwd. Uiterlijk woensdag worden de laatste patiënten overgebracht naar andere ziekenhuizen. Het personeel is vanmiddag ingelicht, meldt het ziekenhuis.

De kliniek waar mensen worden opgenomen die een of meerdere nachten in het ziekenhuis moeten blijven, sluit woensdag. Een dag eerder zijn de laatste operaties. Om hoeveel mensen het gaat, is niet bekend. Concreet houdt het zogenoemde afschalingsplan in dat er momenteel geen nieuwe patiënten worden aangenomen of nieuwe afspraken gemaakt worden.

Doorstart

Het afschalingsplan zou los staan van de onderhandelingen over een doorstart. Als er een akkoord is met een of meerdere partijen, wordt gekeken hoe de zorg weer kan worden opgebouwd.

De curatoren zijn nog altijd in gesprek met overnamekandidaten. Waarschijnlijk is er begin volgende week meer duidelijkheid, staat in het persbericht. Volgens minister Bruins voor Medische Zorg zijn er serieuze overname-kandidaten voor het ziekenhuis in Lelystad.

MC Slotervaart

De aandeelhouders van Cardiologie Centrum Nederland (CCN) zijn de enige partij die nog in de race is om het failliete MC Slotervaart-ziekenhuis in Amsterdam over te nemen, maakte het ziekenhuis vandaag bekend. CCN is ook een van de partijen die de MC IJsselmeerziekenhuizen in Flevoland willen overnemen.

CCN heeft een plan gepresenteerd waarmee een substantieel deel van de zorgactiviteiten van het ziekenhuis op de locatie aan de Louwesweg in Amsterdam wordt voortgezet. Voor een eventuele doorstart zouden de aandeelhouders van CCN een nieuw bedrijf oprichten.