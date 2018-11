Nedcar betreurt berichtgeving over alcohol- en drugscontroles

Autofabriek VDL Nedcar betreurt de "beeldvorming" over de controles op drugs en alcohol die het onder personeel uitvoert. In het personeelsblad van het bedrijf stond dat de helft van de gecontroleerde medewerkers positief testte op alcohol en drugs.

"Ons prachtige bedrijf wordt neergezet als een plek waar drank en drugs normaal zijn. Dat is uiteraard niet het geval", zegt Nedcar-directeur Paul van Vuuren in een persbericht.

Bij controles werd dit jaar bij 300 van de 7000 medewerkers van het bedrijf wangslijm en/of een blaastest afgenomen. Bij de helft werden sporen aangetroffen van verdovende middelen.

Getrainde honden

Nedcar laat weten dat die personen pas zijn getest nadat een speciaal getrainde hond die steekproefsgewijs wordt ingezet bij de in- en uitgang van het bedrijf op hen was aangeslagen.

De betrokken werknemers zijn naar huis gestuurd. Hetzelfde geldt voor medewerkers die weigerden mee te werken aan de controle. "Bij herhaling volgt schorsing of ontslag. Wij hanteren een nul tolerantie-beleid", schrijft Nedcar.

In 2016 kwam het bedrijf al eens in het nieuws toen het drugshonden inzette, omdat de directie signalen had opgevangen van drugshandel en -gebruik op de werkvloer.

Nuance

Volgens het bedrijf worden het beleid en de controles, die nu al jaren plaatsvinden, inmiddels "omarmd" door de fabrieksmedewerkers. "Iedere collega waarbij een verhoogde waarde is aangetroffen, en zichzelf en zijn of haar collega's op de werkplek in gevaar brengt, is er één te veel", zegt directeur Van Vuuren.

Het nieuws over de controles bij Nedcar kwam naar buiten via L1. De omroep had het Nedcar-personeelsblad in handen waarin was opgeschreven dat de helft van de gecontroleerde personen positief testte op verdovende middelen, zonder de nuance dat die personen er eerst al uit waren gepikt door de speciale honden.

Vakbondsbestuurder Hans Wijers van FNV Metaal was daardoor eerst geschrokken door het nieuws. "Maar nu blijkt dat het genuanceerder ligt, vraag ik mij af waarom dit zo is opgeschreven in het personeelsblad. Als het genuanceerder ligt, breng het dan ook zo."