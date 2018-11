Speciaal 'draaiteam' voor stuitliggingen dringt keizersnedes terug

Gynaecologen zijn erin geslaagd om het aantal keizersnedes terug te dringen. In het Jeroen Bosch Ziekenhuis is het bij 70 procent van de kinderen in stuitligging gelukt om ze te draaien naar hoofdligging. En daardoor is het in 30 procent van die gevallen niet meer nodig om een keizersnede uit te voeren.

Het aantal keizersnedes kan worden teruggedrongen doordat een vast team verantwoordelijk is voor het omkeren van de kinderen. "Het bleek toen wij daar in 2014 mee begonnen, dat we daar steeds beter in werden", zegt gynaecoloog Remke Dullemond in het NOS Radio 1 Journaal. "Daardoor is het slagingspercentage enorm toegenomen."