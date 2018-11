Aangifte tegen As-Soennah-moskee om aanzetten tot vrouwenbesnijdenis

Vrouwenrechtenorganisatie Femmes For Freedom (FFF) heeft gisteren aangifte gedaan tegen de As-Soennah-moskee in Den Haag wegens aanzetten tot geweld. Aanleiding is een online video van de moskee waarin vrouwenbesnijdenis wordt aanbevolen.

Vrouwenbesnijdenis is strafbaar. Bij een besnijdenis wordt een deel van de clitoris van een vrouw weggesneden, en wordt de ingang van de vagina grotendeels dichtgenaaid. De ingreep leidt tot veel lichamelijke, geestelijke en seksuele problemen.

FFF noemt de "aanbeveling tot genitale verminking een gevaarlijke ontwikkeling" en roept medestanders op aangifte hiertegen te doen. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie zegt dat er al enige tijd een onderzoek loopt naar de uitlatingen over vrouwenbesnijdenis door As-Soennah .

'Wijsheid'

In de video van afgelopen zomer, die inmiddels is verwijderd, noemt een gast-imam besnijdenis verplicht voor mannen en aanbevolen voor vrouwen. "De wijsheid hierachter is dat de penis wordt gereinigd van onreinheden. En van de vrouw worden de lusten minder."

De voorzitter van As-Soennah, Abdelhamid Taheri, zegt tegen de Volkskrant dat er na de ophef "in een aantal verklaringen krachtig afstand is genomen" van de video. Ook heeft de moskee volgens hem al in 2009 "via een fatwa" vrouwenbesnijdenis afgekeurd. Hoe de video dan toch op de website van As-Soennah terechtkwam, is niet duidelijk. As-Soennah was vanochtend niet bereikbaar voor een reactie.

Vrouwenbesnijdenis komt vooral voor in Afrikaanse gemeenschappen. Femmes For Freedom noemt het eerder geografisch dan religieus bepaald. "De As-Soennah moskee heeft een Marokkaanse achtergrond, een gemeenschap waarin genitale verminking nooit voorkwam. Dat het daar nu wel gepredikt wordt, is een gevaarlijke ontwikkeling."

Duizenden meisjes

In Den Haag lopen ongeveer 5000 meisjes een "serieus risico" om besneden te worden, schatte eerder de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) Haaglanden. Omdat dit aantal volgens de gezondheidsdienst groeit, is de GGD een campagne gestart tegen vrouwenbesnijdenis.

In talkshow De Nieuwe Maan nam salafistische imam Umair Bantvawala het begin oktober op voor As-Soennah.