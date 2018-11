Omstreden Amerikaanse Keystone pijpleiding mag nog niet worden aangelegd

De aanleg van de omstreden Keystone XL-pijpleiding, die ruwe olie van Canada naar het midden van de VS moet gaan vervoeren, is weer uitgesteld. Een federale rechter in de staat Montana wil dat eerst beter wordt onderzocht wat de milieugevolgen zijn van de 1900 kilometer lange pijpleiding.

Milieugroepen en Amerikaanse indianen voeren al jaren een verbeten strijd tegen de pijpleiding, die daardoor al flinke vertraging heeft opgelopen. In 2015 besloot voormalig president Obama de leiding te schrappen, maar Trump draaide die beslissing terug.

Bouwer TransCanada stond op het punt te beginnen met de aanleg van de Keystone XL in Montana. Maar door lokaal een rechtszaak aan te spannen tegen de bouwer en de federale overheid, hebben belangengroepen de aanleg toch weer vertraagd.

De rechter wil verder dat de overheid beter uitzoekt of de pijpleiding wel economisch rendabel is.