Nieuwe kabel verbindt Nederlandse elektriciteitsnet met Denemarken

Met behulp van een kabeltransportschip en twaalf begeleidingsschepen brengt netbeheerder Tennet vanochtend de zogenoemde COBRA-kabel aan land. De kabel van 325 kilometer gaat het Nederlandse elektriciteitsnet verbinden met dat van Denemarken en loopt van het Deense Endrup naar de Eemshaven in Groningen.

De uitwisseling van elektriciteit met buurlanden wordt steeds belangrijker nu de afhankelijkheid van elektriciteit uit zon en wind toeneemt. Omdat we niet kunnen beïnvloeden hoeveel zon en wind er is, is het handig als we soms bij de buren terechtkunnen. Nederland had al verbindingen met Duitsland, België, Groot-Brittannië en Noorwegen. Daar komt nu dus Denemarken bij.

Nog een klein jaar werk

De kabel heeft een capaciteit van 700 megawatt en kan daarmee bijna een stad als Amsterdam van stroom voorzien. De vergunning van de kabelverbinding had nogal wat voeten in de aarde omdat het door een stuk zeebodem loopt waar zowel Nederland als Duitsland aanspraak op maakt.

De kabel uit Denemarken wordt vandaag aan land gebracht maar het project is daarmee nog niet klaar. Over ongeveer een jaar kan waarschijnlijk met de uitwisseling van elektriciteit worden begonnen.