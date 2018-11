Inwoners Paradise op de vlucht voor bosbrand Californië

In het noorden van de Amerikaanse staat Californië woedt een bosbrand die zich snel verplaatst. De 27.000 inwoners van het stadje Paradise zijn op de vlucht geslagen voor de vlammenzee.

Honderden gebouwen in het plaatsje zijn verwoest, meldt persbureau AP. Op social media zijn er meldingen van doden, maar de politie kan nog niet bevestigen of er daadwerkelijk mensen zijn omgekomen. Wel duidelijk is dat zowel burgers als brandweermannen gewond zijn geraakt.

Wegrennen

De wegen rond het afgelegen Paradise konden de stroom vluchtende mensen niet aan. Vanwege ongelukken liep het verkeer op een aantal plaatsen vast. Bewoners moesten hun auto's achterlaten en rennen voor hun leven, soms met kinderen of huisdieren in de handen.

"De hele stad staat in brand", zegt een man die op zijn motor is ontsnapt tegen een lokaal tv-station. "We moesten door de vlammen rijden om hier te komen." Een lokale sheriff plaatse videobeelden van de brand op Twitter.