Californië vecht tegen grootste bosbranden ooit in de staat

De bosbranden die in het noorden van Californië woeden, zijn de grootste branden uit de geschiedenis van de Amerikaanse staat. Al zo'n 1150 vierkante kilometer bos is in vlammen opgegaan.

Het gaat om twee branden in de Mendocino-regio in het noordoosten van Californië, die een paar kilometer van elkaar woeden. Ze bewegen zich in hoog tempo door het Californische landschap. Omdat ze samen worden bestreden, worden ze gezien als één brand.

Tot nu toe zijn duizenden mensen geëvacueerd. 75 huizen zijn verwoest. De gouverneur van Californië heeft steun gevraagd uit Washington in de strijd tegen de aanhoudende bosbranden in de regio.