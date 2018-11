Ruim drie ton voor rolstoel natuurkundige Stephen Hawking

Een elektrische rolstoel van de in maart overleden Britse natuurkundige Stephen Hawking heeft op een onlineveiling van Christie's in Londen 340.000 euro opgeleverd. De waarde van de rolstoel uit 1988 werd eerder geschat op 10.000 tot 15.000 euro.

Ook andere spullen van de kosmoloog zijn geveild. Zo leverde zijn proefschrift uit 1965 over de oorsprong van het heelal 670.000 euro op. Dat was ruim drie keer zoveel als verwacht.

Verder kwamen ook medailles en onderscheidingen onder de hamer, maar ook een exemplaar van zijn boek A brief history of time, gesigneerd met een vingerafdruk van Hawking. In totaal bracht de veiling ruim twee miljoen euro op.

ALS

Hawking overleed in maart van dit jaar op 76-jarige leeftijd. In 1963 werd de spierziekte ALS bij hem geconstateerd, toen hij 21 jaar oud was. Artsen dachten toen dat hij nog maximaal twee jaar zou leven.

Hij leefde veel langer dan artsen ooit hadden gedacht, maar door de ALS was Hawking wel het grootste deel van zijn leven aan een rolstoel gekluisterd. Hij communiceerde met behulp van een spraaksynthesizer, omdat hij op een bepaald moment ook niet meer kon praten door zijn ziekte.

De opbrengst van de veiling gaat naar een Britse vereniging die zich inzet voor mensen met een spier- of zenuwziekte, en naar The Stephen Hawking Foundation. De wetenschapper richtte die stichting in 2015 op om zijn werk en idee├źn in de toekomst te kunnen voortzetten.