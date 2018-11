Vuurwerk in Amsterdam vanaf volgend jaar alleen in speciale zones

Vanaf 2019/2020 is het afsteken van vuurwerk in Amsterdam rond de jaarwisseling alleen toegestaan in speciale zones. In de aanloop daarnaar wordt het aantal vuurwerkvrije zones de komende jaarwisseling uitgebreid, blijkt uit een brief van burgemeester Halsema aan de gemeenteraad.

De maatregelen moeten de overlast en de inzet van hulpdiensten aanzienlijk terugbrengen. Halsema laat een onderzoeksbureau de mening van inwoners van de stad peilen voordat de speciale zones worden aangewezen, meldt Het Parool.

De gemeente gaat ook nadenken over het uitbreiden van het aantal vuurwerkshows. Komende jaarwisseling zal er in ieder geval een vuurwerkshow zijn op het Java-eiland.

Rotterdam besloot vorige maand al het afsteken van vuurwerk vanaf de jaarwisseling 2019/2020 verder in te perken door 35 vuurwerkzones aan te wijzen. Een landelijk verbod op vuurpijlen is volgens het kabinet onhaalbaar.