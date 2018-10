Rotterdam wil afsteken vuurwerk verder inperken

Rotterdam wil bij de jaarwisseling van 2019/2020 35 zones aanwijzen waar vuurwerk mag worden afgestoken. Nu zijn er nog verschillende vuurwerkvrije zones waar vuurwerk verboden is. Burgemeester Aboutaleb wil op deze manier iets doen aan de overlast en de schade die vuurwerk veroorzaakt.

Volgens Aboutaleb blijft het voor veel Rotterdammers mogelijk om vuurwerk af te steken in hun wijk. "Met het invoeren van vuurwerkzones in onze stad hopen we de overlast en de inzet van onze hulpdiensten aanzienlijk terug te brengen. Tegelijkertijd kunnen Rotterdammers die dat willen nog vuurwerk afsteken."

Het kabinet maakte eerder bekend dat een landelijk vuurwerkverbod voor vuurpijlen en knalvuurwerk niet haalbaar is. De onderzoeksraad voor veiligheid pleitte voor zo'n landelijk verbod.

Eigen regels

Gemeenten mogen wel zelf regels maken. De vier grote steden reageerden teleurgesteld in het besluit van het kabinet. Ze zijn bang dat bij lokale regels mensen naar plaatsen gaan waar ze wel vuurwerk mogen afsteken.

Om vuurwerkzones in te stellen moet de Algemene Plaatselijke Verordening van Rotterdam worden aangepast. De gemeenteraad moet daar nog mee akkoord gaan.