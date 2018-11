Dader van aanslag op Californische bar was 28-jarige veteraan

De man die twaalf mensen doodschoot in een bar in Thousands Oaks in de buurt van Los Angeles was een 28-jarige oud-marinier uit de omgeving. Dat heeft de politie bekendgemaakt op een persconferentie. Volgens de sheriff heeft de schutter zelfmoord gepleegd in de bar.

De man was bekend bij de politie. Agenten hebben hem in april nog thuis bezocht omdat hij zich agressief gedroeg en overlast in de buurt veroorzaakte, maar hulpverleners zagen geen reden om hem toen te arresteren.

Volgens de sheriff heeft de man met een legaal gekocht handwapen willekeurig om zich heen geschoten in de bar. Een motief is niet duidelijk geworden. In de bar waren toevallig ook zes agenten die geen dienst hadden. Ze zouden tussen de schutter en andere bezoekers zijn gaan staan.

Meteen geraakt

Over de identiteit van de doden in de bar is nog weinig bekendgemaakt. Wel bekend is dat een van hen een opgeroepen agent was die als een van de eersten de bar binnenkwam en meteen werd geraakt. Hij werkte al 29 jaar bij de politie en zou volgend jaar met pensioen gaan.

Naast de twaalf doden zijn er nog zo'n vijftien gewonden, onder wie een met een schotwond. De meeste slachtoffers raakten lichtgewond toen ze op de vlucht voor de schutter uit het raam sprongen of onder de tafel doken.