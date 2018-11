Boeing: defect Lion Air mogelijk ook bij andere toestellen

De problemen met de sensor van het verongelukte vliegtuig van Lion Air kunnen mogelijk ook optreden in andere toestellen van het type Boeing 737 MAX. Dat valt op te maken uit een noodaanwijzing voor piloten die de Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft uitgevaardigd naar aanleiding van een waarschuwing van vliegtuigbouwer Boeing.

De noodaanwijzing is gisteren afgegeven, kort nadat Boeing na het ongeluk in Indonesiƫ met de waarschuwing was gekomen. Bij het ongeluk op 29 oktober kwamen 189 inzittenden om het leven.

De fout waarvoor Boeing waarschuwt, zit in een sensor die vaststelt wat de hoek van de vleugels is ten opzichte van de luchtstroom. Het defect kan ertoe leiden dat de neus naar beneden kantelt, dat het vliegtuig daalt en mogelijk neerstort. Volgens de FAA is er sprake van een urgent probleem.

Wat te doen

De luchtvaartautoriteit heeft in zijn waarschuwing uitgelegd welke functies kunnen uitvallen en wat piloten moeten doen om weer normaal controle over het vliegtuig te kunnen krijgen. In totaal zijn er wereldwijd 219 Boeing 737 MAX-toestellen actief. Het is de opvolger van de zeer succesvolle en populaire Boeing 737.

Uit gegevens uit de zwarte doos van het Lion Air-toestel valt te zien dat er opvallende snelheids- en hoogteverschillen plaatsvonden. Passagiers die een dag eerder in hetzelfde toestel vanuit Bali naar Jakarta waren gevlogen, meldden ook al dat het toestel enkele keren snel hoogte verloor en dan weer naar boven klom, afremde en weer hoogte verloor.