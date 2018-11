Grapperhaus: aandacht voor rechts-extremisme, ook om vrouwendiscriminatie

Het ministerie van Justitie en Veiligheid houdt het groeiende rechts-extremisme in Nederland goed in de gaten. "We hebben daar echt aandacht voor", zei minister Grapperhaus in de Tweede Kamer. Er zijn op dit moment geen aanwijzingen dat rechts-extremistische bewegingen terroristische aanslagen zullen plegen, maar de minister vreest dat rechts-extremistische denkbeelden wel "brandstof voor gewelddadigheden" kunnen zijn.

De Nationaal Co├Ârdinator Terrorismebestrijding en Veiligheid meldde deze week dat rechts-extremisme de Nederlandse maatschappij onder druk zet. De minister van Justitie en Veiligheid onderschrijft die conclusie: "De strategie van een groep als het Nederlandse alt-rechtse Erkenbrand is het normaliseren van racisme door het in een intellectueel format te gieten, om zo het maatschappelijke debat te be├»nvloeden. Daar moeten we zeer waakzaam voor zijn."

GroenLinks-Kamerlid Buitenweg voegde daaraan toe dat rechts-extremistische groepen zich vaak ook schuldig maken aan genderdiscriminatie. Grapperhaus vindt dat ook. Hij noemde het de taak van zijn ministerie om "hard in te zetten" op het soms "uiterst vrouwvijandige beeld" bij extreemrechtse groeperingen. "Dat is tot nu toe in de rapportages onderbelicht gebleven. We komen daar zeker op terug."