Eis: tien jaar voor ontvoering en verkrachting vrouw uit Breukelen

Tegen een man die in Breukelen een vrouw ontvoerde en haar meermaals verkrachtte, is vanochtend tien jaar gevangenisstraf geƫist. Volgens de officier van justitie heeft Ingmar S. (45) bewust gehandeld en heeft hij het slachtoffer en haar familie enorm veel leed aangedaan. S. heeft alles bekend.

Op 15 maart reed de vrouw uit Breukelen over de Kanaaldijk West in haar woonplaats. De verdachte ook; hij deed alsof hij haar iets wilde vragen. Toen zij stopte, liep hij naar haar auto en drukte haar een nepvuurwapen tegen het hoofd.

Hij stapte bij haar in en dwong haar door te rijden naar een recreatieterrein aan de Bosdijk in Nieuwer ter Aa. Daar verkrachtte hij haar. Vervolgens nam hij haar mee naar Woerdense Verlaat, waar het slachtoffer nogmaals werd misbruikt. Uiteindelijk werd de vrouw achtergelaten langs het spoor bij Diemen.

Trauma

De 45-jarige man uit Nieuwkoop zegt niet te weten waarom hij het slachtoffer heeft ontvoerd en verkracht. Bij de politie verklaarde hij dat hij spanning zocht. "Iets om te doen. Ik zit al zo lang thuis. Ik kan niet zonder vliegen." S. was lange tijd piloot, maar zat sinds november 2017 thuis vanwege een schildklieraandoening.

Het trauma bij de vrouw is enorm, schrijft RTV Utrecht. "Mij werd iets aangedaan waarvan ik nooit had gedacht dat iemand mij dit aan zou doen. Toen hij het koordje uit mijn broek trok, dacht ik dat hij mij zou wurgen. Toen ik benzinedamp rook, dacht ik dat hij mij in brand zou steken."

De uitspraak is over twee weken.