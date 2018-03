Man verdacht van meerdere keren verkrachten vrouw

Het OM verdenkt een 45-jarige man uit Nieuwkoop van vrijheidsberoving en het meerdere keren verkrachten van een vrouw.

Hij zou anderhalve week geleden in Breukelen de vrouw hebben bedreigd met iets wat op een vuurwapen lijkt. Het slachtoffer werd onder dwang in een auto naar verschillende locaties gebracht. Waar ze werd verkracht, wil het OM niet zeggen.

De vrouw werd vastgebonden achtergelaten. Dankzij een voorbijganger kon ze de politie waarschuwen.

De recherche startte een onderzoek en de verdachte werd een paar dagen later aangehouden. Hij zit nog vast. Of de twee elkaar kenden, is niet bekend.