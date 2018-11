'Pakistan zet vrijgesproken Asia Bibi op vliegtuig'

Vanuit Pakistan wordt gemeld dat de christelijke Asia Bibi is vrijgelaten en met onbekende bestemming op een vliegtuig is gezet. Een van de landen die genoemd worden als plaats van bestemming is Nederland.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken kan niets bevestigen en doet er voorlopig in het belang van de zaak het zwijgen toe.

Eerder vanavond werd gemeld dat Bibi, die door het hooggerechtshof in het land is vrijgesproken van de aanklacht godslastering, vanuit de gevangenis in de provincie Punjab is overgevlogen naar de hoofdstad Islamabad. Twee anonieme overheidsfunctionarissen hebben meegedeeld dat dat voor haar eigen veiligheid is gebeurd. Onlangs zijn twee mensen in de gevangenis in Punjab aangehouden omdat ze een moordaanslag op Bibi zouden beramen.

Fanatici

De overheidsfunctionarissen zeggen dat Bibi onder strikte bewaking naar het vliegveld is vervoerd. De vrouw zat acht jaar in een dodencel, nadat de doodstraf over haar was uitgesproken. De vrijspraak door het hooggerechtshof hield in dat Bibi moest worden vrijgelaten.

Meteen na de uitspraak braken protesten uit in het land. Fanatieke moslims eisten dat de vrouw alsnog in het openbaar wordt opgehangen. De regering ging in gesprek met de fanatici, en beloofde haar een uitreisverbod op te leggen in ruil voor stopzetting van blokkadeacties door de betogers.

Verschillende landen hebben Bibi asiel aangeboden. Haar advocaat was zijn leven ook niet langer zeker in Pakistan, en verblijft sinds kort in Nederland. De Stichting Hulp Vervolgde Christenen bemiddelde bij zijn komst naar Nederland.

Directeur Jan Dirk Nifterik van de stichting zegt dat hij de bevestiging van lokale bronnen in Pakistan heeft gekregen dat Bibi is vrijgelaten.