Beveiliging door politie gekraakte 'cryptofoons' was twijfelachtig

Dat een cryptografische sleutel is veranderd, hoeft niet per se te betekenen dat er wordt geknoeid met de verbinding. "Het kan ook zijn dat iemand de app opnieuw heeft geïnstalleerd of een nieuwe telefoon heeft, want dan krijg je ook een nieuwe sleutel", zegt Van Duijn. "Maar als je dat niet controleert, weet je niet of je misschien met heel iemand anders aan het praten bent."

Of de politie inderdaad op deze manier te werk is gegaan, is onbekend. Wel bevestigde een woordvoerder de politie dinsdagavond dat de server die is gebruikt om berichten uit te wisselen, is gekraakt. Hoe dat precies is gebeurd, is onbekend: de politie houdt de kaken stijf op elkaar.

Andere fouten

De chat-app valt ook op door andere onvolkomenheden. Zo controleert de app niet standaard of de computerserver die wordt gebruikt om berichten uit te wisselen met andere gebruikers, wel de juiste is. Daardoor was het nog makkelijker om berichten van gebruikers te onderscheppen.

Ook betalen gebruikers honderden tot duizenden euro's per jaar om de app te mogen gebruiken, maar is de app nauwelijks beschermd tegen mensen die hem gratis willen gebruiken. In ruil voor hun geld krijgen gebruikers een code die ze moeten invoeren in een activatiescherm. Dat scherm blijkt echter eenvoudig te omzeilen.