Politie keek live mee met geheime berichten criminelen

De politie heeft opnieuw een telefoonnetwerk ontmanteld waarmee criminelen versleuteld communiceerden. Dit keer lukte het om live mee te kijken met de geheime berichten die werden verstuurd, heeft de politie in Oost-Nederland bekendgemaakt.

De politie heeft meer dan honderd verdachten in het vizier die de telefoons gebruikten. Veertien van hen zijn al aangehouden in lopende onderzoeken. Bij doorzoekingen vond de politie een drugslab in Enschede, automatische wapens, drugs en bijna een ton aan contant geld.

Argwaan

De politie wil niet zeggen hoelang er is meegekeken met het berichtenverkeer via het gekraakte programma, dat Ironchat heet.

Na verloop van tijd kregen criminelen argwaan en verdachten ze elkaar van lekken naar de politie. Omdat er gewelddadige represailles dreigden in het Twente criminele circuit, besloot de politie om het kraken van de 'cryptofoons' vandaag bekend te maken.

De telefoons werden geleverd door een bedrijf in Elst (Gelderland). De politie heeft vrijdagavond de 46-jarige eigenaar uit Lingewaard aangehouden, net als zijn 52-jarige compagnon uit Boxtel.

Zij verkochten de speciale telefoons voor duizenden euro's per stuk en worden verdacht van witwassen en deelname aan een criminele organisatie.

Ennetcom

In 2016 lukte het de politie al om het berichtenverkeer van telefoonbedrijf Ennetcom te ontsleutelen. De recherche kreeg daardoor 3,6 miljoen berichten uit de onderwereld in handen.

Deze berichten worden nu in tientallen rechtszaken tegen verdachten gebruikt als bewijs voor betrokkenheid bij liquidaties en drugshandel.

"Het verschil met Ennetcom en deze zaak is dat we nu live konden meekijken", zegt recherchechef Aart Garssen. De politie las mee met zo'n 260.000 berichten, waarin volgens Garssen vrijuit werd gepraat over strafbare feiten. Hij denkt dat de georganiseerde misdaad met "deze grote vertrouwelijke operatie een gevoelige slag is toegebracht".