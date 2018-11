Asielzoeker uit Noord-Afrika vaak in aanraking met politie

Een op de vier asielzoekers uit Libië en een op de vijf asielzoekers afkomstig uit de veilige landen Algerije en Marokko, is in aanraking gekomen met de politie. Dat blijkt uit cijfers van de politie, over de periode januari 2017 tot juni 2018, die staatssecretaris Harbers naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het gaat om 206 Libiërs (25 procent), van de in totaal bijna duizend Libiërs die een asielaanvraag deden tussen 2015 en 2018. Van de bijna 3000 Algerijnen zijn er 588 aangemerkt als verdachten (21 procent), en van een ongeveer even grote groep Marokkanen kwamen er 562 in aanraking met de politie (19 procent). Deze personen worden verdacht van strafbare feiten, variërend van lichte overtredingen tot zwaardere vergrijpen.

Ter vergelijking: van alle asielzoekers uit Syrië is slechts 3 procent verdacht bij de politie. Bij Albanezen gaat het om 2 procent en bij Afghanen om 9 procent.

Aboutaleb

De politie schrijft in een toelichting dat het gaat om verdachten die nog niet zijn veroordeeld. De vergrijpen hebben zowel binnen het azc als daarbuiten plaatsgevonden.

Asielzoekers uit landen die door Nederland als veilig worden beschouwd, zoals Marokko en Algerije, kunnen hier een asielaanvraag doen, maar maken nauwelijks kans op een verblijfsvergunning. In afwachting van een af- of toewijzing van een asielvergunning zitten ze in asielzoekerscentra. Burgemeester Aboutaleb maakte vorige week bekend dat deze groep, vanwege de overlast die ze veroorzaken, voorlopig niet meer welkom is in een azc in Rotterdam.

Asielaanvraag

Als je het aantal verdachten per land vergelijkt met het totaal aantal asielzoekers uit dat land, springen de asielzoekers uit Libië, Algerije en Marokko eruit. Burgemeester Heijmans uit Weert, een gemeente met een groot azc, beweert in De Telegraaf dat waarschijnlijk een aanzienlijk deel van de verdachte Libiërs in feite uit Marokko of Algerije komt. Libië wordt niet als een veilig land beschouwd, waardoor de kans op asiel groter is als je kunt aantonen dat je daarvandaan komt.

Registratie-effect

Bijna de helft van de asielzoekers die bij de politie bekend zijn, is afkomstig uit een veilig land. Van de 3888 verdachte asielzoekers, zijn er 1707 afkomstig uit landen als Marokko of Algerije.

De politie schrijft overigens in een toelichting dat er bij de cijfers sprake kan zijn van een zogenaamd registratie-effect "doordat de politie meer waakzaam is als het gaat om incidenten met betrekking tot vreemdelingen en azc's". Met andere woorden: doordat de politie meer aandacht heeft voor deze groep, denkt ze daardoor ook mogelijk vaker misdrijven te signaleren.