Moslima's, latina's, native American: de primeurs van verkiezingsdag

De tussentijdse verkiezingen in Verenigde Staten kennen een groot aantal primeurs. Zo was op voorhand al duidelijk dat er een recordaantal vrouwen zou meedoen. Kandidaten uit minderhedengroepen lieten en laten zich luid en duidelijk horen. Een aantal van hen heeft ook daadwerkelijk gewonnen. Hieronder een overzicht van de primeurs die nu al bekend zijn:

De jongste

Alexandria Ocasio-Cortez, 29 jaar, wint een zetel in het Huis van Afgevaardigden voor de staat New York en wordt daarmee het jongste lid van dit congres. Ze is de jongste vrouw die ooit in het Congres is gekozen. De Democraat verraste in juni door de gevestigde en veel ervarener politicus Joe Crowley in de voorverkiezingen te verslaan. Ocasio-Cortez werkte tot een jaar geleden in een bar in New York.