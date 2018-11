NOC*NSF gaat chatten over misbruik in de sport

Sportkoepel NOC*NSF neemt maatregelen om seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport bespreekbaar te maken. Er komt een chatfunctie waar slachtoffers van onaanvaardbaar gedrag en mensen die dat in hun omgeving hebben gezien terechtkunnen.

NOC*NSF zet de chatfunctie niet zelf op, maar huurt daar Fier voor in. Dat is een landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Op dit moment voert Fier bijna 14.000 chatgesprekken per jaar over grensoverschrijdend gedrag. Volgens directeur Van Dijke zijn er in Nederland al wel veel mogelijkheden om misbruik te melden, maar maken maar weinig slachtoffers daar gebruik van.

"Zeker kinderen doen dat niet. Wat we wel zien is dat slachtoffers gebruik maken van de mogelijkheid om er anoniem over te chatten. Dat is vaak de eerste stap om het misbruik te stoppen. We zijn erg blij met de samenwerking met het NOC*NSF."

Commissie

Het starten van een chatfunctie is een van de stappen die NOC*NSF neemt na de aanbevelingen van het rapport van de commissie-De Vries over seksuele intimidatie en misbruik in de sport.

"Praten over misbruik is een van de belangrijkste en moeilijkste stappen om te zetten", zegt algemeen directeur Dielessen van NOC*NSF. De koepel wil mensen aansporen toch vooral hun mond open te doen.