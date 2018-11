Verkeerstheorie zakt weg, wat weet jij over fietsstraat en groene streep?

Als je pas onlangs hebt afgereden, ken je als het goed is alle verkeersregels. Maar stel dat het dertig, of misschien wel vijftig jaar geleden is. Ben je dan nog wel helemaal op de hoogte? Lang niet iedereen, weten ze bij Veilig Verkeer Nederland. De organisatie heeft nu een site gelanceerd om de kennis weer op te krikken.

Het bijhouden van veranderingen is de eigen verantwoordelijkheid van verkeersdeelnemers, zegt Rob Stomphorst van VVN. "Als je het papiertje eenmaal binnen hebt, is er nooit meer een controlemoment. Je moet dus zelf bijhouden of er dingen veranderen." En lang niet iedereen doet dat.

Jij wel? Test hieronder je eigen kennis (en swipe naar rechts voor het antwoord):