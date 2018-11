Website Veilig Verkeer moet weggezakte kennis opfrissen

Hoe hard mag je rijden in een woonerf en wat betekent een groene lijn op de weg? De kennis van verkeersregels is bij veel weggebruikers weggezakt, zegt Veilig Verkeer Nederland (VVN). De vandaag gelanceerde website verkeersregels.vvn.nl moet helpen die kennis bij te spijkeren.

Volgens VVN-directeur Alphons Knuppel verbazen verkeersdeelnemers zich soms over veranderde of juist heel nieuwe regels. "Deze site is daarom voor alle generaties een aanrader."

De behoefte aan een site met nadere uitleg over verkeersregels kwam naar voren uit een opfriscursus die VVN drie jaar geleden online zette. Zo'n 700.000 mensen deden mee aan deze verkeerstest.

"Daar hebben we gegevens uit gehaald", zegt Rob Stomphorst van VVN, "bijvoorbeeld dat 52 procent van de deelnemers niet wist hoe hard je mag rijden in een woonerf."

Bekeuring

Niet alleen uit de kwis bleek dat er behoefte was aan opfrissing van de kennis. "We worden ook al jarenlang regelmatig gebeld door mensen met vragen. Dan hebben ze bijvoorbeeld ergens een bekeuring gekregen, maar weten ze niet waarom", zegt Stomphorst.

Op de site komen de verkeersregels aan de orde en praktijksituaties met foto's. Gebruikers kunnen kernbegrippen intoetsen. Ook geeft de site tips. "We vinden dat juist wij als VVN de aangewezen organisatie zijn om die informatie in duidelijke taal te geven."

Een apart hoofdstuk is gewijd aan verkeersborden en -tekens. Dat zijn er 372 in totaal, variƫrend van verplichte rijbanen voor vrachtverkeer tot uitzonderingsborden.

Ook zet de website op een rij welke verkeersregels de laatste jaren zijn veranderd. De meest recente gaat over speedpedelecs, elektrische fietsen met een maximum snelheid van 45 kilometer per uur. Die vallen sinds 1 januari 2017 in de categorie bromfietsen.