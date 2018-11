Geen alternatieve reis voor deel gedupeerde TravelBird-klanten

Een deel van de klanten die bij TravelBird een vakantie hebben geboekt, kan niet op reis. Het lukt SGR, het vakantiefonds voor de reisbranche, niet altijd om nieuwe hotelaccommodaties te vinden.

De reisorganisatie vroeg vorige week uitstel van betaling aan. De bewindvoerder werkt tot 9 november mee aan het afhandelen van de boekingen. SGR kijkt nu naar reizigers die 10, 11 en 12 november zouden moeten vertrekken.

Geld terug

"Voor mensen die een vlucht met een hotel hebben geboekt, is de vlucht al geregeld," zegt SGR-directeur Erik Jan Reuver. "Maar het lukt niet altijd om een nieuwe hotelaccommodatie te vinden. In dat geval kan de reiziger z'n geld terug krijgen." Ook mensen die alleen een hotel via TravelBird boekten, krijgen hun geld terug, zegt Reuver.

Het gaat om ruim 20.000 mensen voor wie SGR nog een oplossing zoekt. In totaal zijn zo'n 50.000 reizigers geraakt door de financiƫle problemen van TravelBird.