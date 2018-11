El Chapo's laatste hoofdstuk: een proces vol show, mysterie en symboliek

De in Mexico woonachtige journalist Jan-Albert Hootsen denkt daar anders over. Hij volgde El Chapo jarenlang en bezocht zijn geboortedorp La Tuna meerdere keren. "Voor de Amerikanen is de symbolische waarde van de rechtszaak groot. Dit is einde van de jarenlange soap rond El Chapo", zegt hij. "Maar voor Mexico is de zaak oneindig veel minder belangrijk. Het is hier slechts een klein berichtje in de krant."

Gewelddadigste jaar ooit

Het houdt de inwoners van het land nauwelijks bezig, zegt hij. "Want of de baron veroordeeld wordt of niet, het maakt weinig uit voor hun dagelijks leven." El Chapo is na drie decennia dan wel uitgeschakeld, veiliger is het er niet op geworden in Mexico. Integendeel, 2017 was het gewelddadigste jaar in de geschiedenis van het land: vorig jaar werden 29.000 moorden gepleegd.

"En 2018 lijkt dat zelfs te gaan overtreffen. De drugsoorlog gaat hier gewoon door", zegt de Nederlandse journalist. Het Sinaloa-kartel is verzwakt en uit elkaar gevallen, maar de kleinere cellen die overblijven strijden met grof geweld om het leiderschap. "Je hakt er één hoofd af, maar er komen er vijf voor terug."

Dat ontkent agent Hogan. "De DEA heeft geen king pin-strategie, zoals iedereen denkt. We schakelen niet zomaar de leider van een kartel uit en denken dat het daarmee gedaan is." Het is de missie van de Amerikaanse drugsbestrijdingsorganisatie hele organisaties lam te leggen. "Dat hebben we ook gedaan bij het Sinaloa-kartel. Het is ook zeker niet meer zo machtig als het ooit was. Maar je moet de druk er daarna wel ophouden. En daar hebben we nu te weinig mensen en middelen voor."