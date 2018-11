'Beroepsgroep erkent seksverslaving'

De beroepsgroep in de geestelijke gezondheidszorg hanteert vanaf vandaag een zorgstandaard voor seksverslavingen, meldt NPO Radio 1-programma Reporter Radio. Daarmee wordt het probleem van deze vorm van verslaving erkend.

In het protocol staat beschreven hoe seksverslavingen, ook wel hyperseksuele stoornissen genoemd, het beste kunnen worden behandeld. De zorgstandaard is opgesteld in opdracht van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ, een samenwerkingsverband van patiënten, zorgmedewerkers, zorgaanbieders en verzekeraars.

In het document staat dat 2,3 procent van de mannen en 0,2 procent van de vrouwen in Nederland een dwangmatig verlangen naar seks heeft.

Porno of fantaseren

Een verslaving is op verschillende manieren te herkennen. Volgens het Nederlands Centrum voor Seksverslaving is er mogelijk sprake van een verslaving als mensen vaker aan seksuele verlangens toegeven dan ze eigenlijk willen of als hun dagelijks leven hierdoor negatief wordt beïnvloedt.

"Mensen die te maken hebben met een seksverslaving zijn zo goed als de hele dag bezig met alles wat met seksualiteit bezig", zegt hoogleraar Stefan Bogaerts, die voorzitter is van de werkgroep die aan de standaard heeft gewerkt, in Reporter Radio. "Men wil steeds meer. En dat uit zich bijvoorbeeld in het vaker kijken naar porno en ook het kijken naar extremere vormen. Zoals gewelddadige porno of kinderporno."

De standaard biedt volgens Bogaerts richtlijnen en tips voor mensen die in de zorg werken. "Er zijn heel wat organisaties die zich met hulp bezighouden. Als mensen zich melden en zeggen er iets aan te willen doen, dan biedt de standaard tips waar iemand die hulp kan halen. Iedereen die bezig is met deze thematiek, zou de standaard op het nachtkastje moeten hebben liggen."