FNV hervat stiptheidsacties in ambulancezorg

Vakbond FNV hervat morgen de estafette-acties bij de ambulancezorg. Het overleg tussen de bond en de werkgevers liep deze week vast. De FNV zegt dat de werkgevers, verenigd in Ambulancezorg Nederland, niet meer wilden praten over de cao van dit jaar, maar alleen over die van 2019.

De bond had de stiptheidsacties eerder opgeschort. Morgen worden ze hervat in Rotterdam en de regio Noord-Holland Noord en vanaf donderdag in Utrecht en Den Haag. Daarna volgen andere regio's en komen er werkonderbrekingen, volgens de FNV.

Fred Seifert, bestuurder van FNV Zorg en Welzijn, zegt dat de ambulancemedewerkers woest zijn op branchevereniging Ambulancezorg Nederland. Volgens de bond wilden de werkgevers dinsdag plots niet meer praten over een tussentijdse wijziging van de arbeidsvoorwaarden voor dit jaar, maar alleen nog over de cao voor volgend jaar. Daarmee verviel volgens de FNV ook het onderhandelingsresultaat dat in juni werd bereikt.

Wel akkoord CNV

Vakbond CNV sloot deze week wel een principeakkoord voor volgend jaar met Ambulancezorg Nederland. De leden moeten zich er nog over uitspreken.

De FNV eist 7,5 procent loonsverhoging voor dit jaar en 3,5 procent erbij voor volgend jaar. Volgens Seifert loopt de beloning van ambulancemedewerkers achter bij die van andere zorgmedewerkers en is sprake van een hoge werkdruk.

Bij stiptheidsacties houdt ambulancepersoneel dat lid is van de FNV zich strikt aan de regels. Daardoor zullen werkzaamheden meer tijd in beslag nemen. Ambulancemedewerkers zullen niet harder rijden dan de maximumsnelheid, zich aan de werk- en rusttijden houden en niet onnodig zwaar tillen.