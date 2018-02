Ambulancepersoneel in grote steden houdt maandag stiptheidsacties

Ambulancemedewerkers in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en de regio Hollands Midden voeren aanstaande maandag stiptheidsacties uit. Ze houden zich dan strikt aan de regels, waardoor hun werkzaamheden meer tijd in beslag kunnen nemen.

Zo zullen ambulancemedewerkers niet harder rijden dan de maximumsnelheid, houden ze zich aan de werk- en rusttijden en zullen ze niet onnodig zwaar tillen. De veiligheid van patiƫnten blijft gewaarborgd, belooft vakbond FNV.

Het ambulancepersoneel voert actie omdat ze de werkdruk te hoog vinden. Dat komt vooral door een tekort aan medewerkers en beschikbare ambulances.

Extra budget

Eind november stelde minister Bruins (medische zorg) extra budget beschikbaar om de problemen in de sector op te lossen. Het gaat om 19,5 miljoen euro. Van dat bedrag wordt 6 miljoen euro besteed aan het opleiden van nieuwe mensen. De vakbond wil dat de rest van het bedrag, 13,5 miljoen euro, gebruikt wordt om de lonen te verhogen.

Maar het lukt de vakbond en de werkgevers niet om het daarover eens te worden. "Eerdere stiptheidsacties hebben we opgeschort toen minister Bruins met geld over de brug kwam. Maar nu kunnen we niet anders. Er moet iets gebeuren, de maat is vol", aldus FNV-bestuurder Fred Seifert.

Vergunning

Het maken van afspraken is extra lastig omdat werkgevers in de sector nog niet weten of ze over twee jaar weer een vergunning krijgen om het ambulancevervoer uit te voeren. Seifert: "Daarom wil de ene werkgever wel investeren en een ander niet."

Ook ambulancepersoneel in andere regio's is stiptheidsacties aan het voorbereiden. "Ik verwacht dat zij zich in de loop van volgende week aansluiten bij de huidige acties."