Verborgen flitsers ingezet in strijd tegen wegpiraten en appende bestuurders

Justitie gaat de komende maanden nieuwe flitsapparaten testen die nauwelijks opvallen. Ze zijn verborgen in aanhangwagens en worden vooral ingezet bij wegwerkzaamheden. Ook komen er camera's die automobilisten moeten betrappen die rode kruizen negeren of bellen of appen achter het stuur.

De apparaten worden komende week getest in Zuid-Limburg: