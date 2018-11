Familieleden komen om in huis tijdens noodweer op Sicilië

Het noodweer in Italië heeft op het eiland Sicilië nog eens tien levens geëist. In een dorpje vlak bij Palermo kwamen negen mensen om toen ze in een huis verrast werden door het snel opkomende water.

Ze brachten samen de avond door in de woning tijdens het noodweer. Onder de doden zijn ook kinderen. Het zou gaan om familieleden.

Drie mensen konden worden gered. Een man en een meisje waren net de deur uit gegaan om snoep te kopen, terwijl een derde persoon erin slaagde zich buiten aan een boom vast te houden toen het huis overstroomde; hij sloeg alarm met zijn mobiele telefoon.

Omvallende bomen

Elders op Sicilië werd een auto door het water meegesleurd. Een inzittende kwam om het leven, de ander kon zichzelf in veiligheid brengen.

Het dodental door het noodweer in Italië loopt hiermee verder op. Inmiddels zijn het er zeker 25. De meeste slachtoffers vielen door omvallende bomen en rondvliegende takken.

Ook in de Dolomieten is veel overlast; een stuwmeer is er 'volgestroomd' met omgevallen bomen: