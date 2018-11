EU financiert leugendetector die grenscontrole moet automatiseren

De Europese Commissie investeert 4,5 miljoen euro in een leugendetector die met kunstmatige intelligentie illegale migranten moet herkennen aan de grens. Het computersysteem, iBorderCtrl, zou bestaan uit een geanimeerde grenswacht die vragen stelt aan reizigers. Vervolgens zou het systeem hun 'microgezichtsuitdrukkingen' analyseren om vast te stellen of ze liegen over hun reisplannen.

Het is de bedoeling dat er bij grensovergangen in Hongarije, Griekenland en Letland met het systeem wordt geƫxperimenteerd. Technologiewebsite Gizmodo meldt dat de test zes maanden zal duren en wordt gedaan bij vier grensposten, maar dat is niet bevestigd door de Europese Commissie.

De Europese Commissie spreekt van een "slim leugendetectiesysteem". De AI-leugendetector zou het makkelijker moeten maken voor grenswachten om illegale migranten te herkennen "en zo bij te dragen aan het voorkomen van criminaliteit en terrorisme".

Werkwijze

Reizigers moeten volgens de Commissie online hun paspoort inscannen, net als hun visum en het bewijs dat ze genoeg geld hebben om een land binnen te komen. Daarna krijgen ze de vragen en worden hun 'microgezichtsuitdrukkingen' door de computer bekeken. Die subtiele gezichtsuitdrukkingen zouden verraden of ze liegen.

Aan de grens zou een tweede controle plaatsvinden. Als bij de eerste controle is geconcludeerd dat de reiziger een "laag risico" vormt, volgt alleen nog een korte evaluatie van de gegevens. Gizmodo schrijft dat goedgekeurde reizigers daarna met een QR-code de grens over mogen.

Bij een "hoog risico" moet een tweede controle plaatsvinden. Daarbij wordt handmatig met een ander apparaat dezelfde controle gedaan. Als er daarna nog steeds vragen of zorgen zijn over de reiziger, kan de grenswacht zelf ingrijpen.

Kritiek

Het bedrijf achter de leugendetector denkt dat het systeem in het laboratorium een succespercentage van 85 procent haalt. Maar critici hebben sterke twijfels en maken zich zorgen over het plan.

Volgens wetenschapstijdschrift New Scientist is iBorderCtrl op slechts 30 mensen getest. In de Volkskrant zegt een wetenschapper dat er geen bewijs is voor de populaire aanname dat leugenaars gestrest zijn en dat die stress zich vertaalt naar gefriemel of een trillende mondhoek. Ook zou geen enkele gerenommeerde leugenexpert meewerken aan het project.