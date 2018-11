Boete en gebiedsverbod voor PSV-fan die verstandelijk beperkte sloeg

De 45-jarige PSV-fan die in augustus in het Philipsstadion een verstandelijk beperkte Feyenoordsupporter sloeg, is veroordeeld tot een geldboete van 750 euro en een gebiedsverbod van twee jaar. Ook moet hij het 35-jarige slachtoffer een schadevergoeding van 500 euro betalen.

Bij de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal tussen PSV en Feyenoord op 4 augustus zaten in sommige vakken fans van beide clubs door elkaar. De wedstrijd eindigde in een overwinning voor Feyenoord na strafschoppen. Toen de Feyenoordfan juichte om de winst, sloeg de PSV-supporter hem in het gezicht. Het voorval leidde tot veel verontwaardiging en kreeg aandacht in diverse media.

Volgens de rechter valt de straf hoog uit, omdat rekening is gehouden met de kwetsbaarheid van het slachtoffer, eerdere stadionverboden van de dader en het feit dat het geweld rondom een voetbalwedstrijd plaatsvond. Tegenover de politie verklaarde de PSV-fan vaker betrokken te zijn geweest bij vechtpartijen buiten het voetbal.

De Eindhovenaar werd een week na het incident een stadionverbod van een jaar opgelegd door de gemeente Eindhoven. Daarvoor had het Openbaar Ministerie al besloten dat de man negentig dagen weg moest blijven uit de omgeving van het stadion.