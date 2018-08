Mishandelaar verstandelijk beperkte voetbalfan mag jaar PSV-stadion niet in

De man die tijdens de strijd om de Johan Cruijff Schaal in het PSV-stadion een verstandelijk beperkte Feyenoord-fan in het gezicht sloeg, is door de gemeente Eindhoven bestraft. Hij mag bij thuiswedstrijden van PSV een jaar lang niet in of in de omgeving van het stadion, inclusief het centrum van Eindhoven, komen.

Het Openbaar Ministerie had eerder al besloten dat de man negentig dagen weg moest blijven bij het Philips Stadion. De gemeente breidt die maatregel nu uit. Volgens de gemeente heeft bij die beslissing meegespeeld dat de 45-jarige man bij de politie bekend is vanwege gewelddadigheden. Ook kreeg hij in 2012 al een stadionverbod voor het gooien van een fakkel op het veld, schrijft Omroep Brabant.

Juichen

Het slachtoffer, de verstandelijk beperkte Ritchie, is groot fan van Feyenoord. Hij zat samen met zijn vader en een vriend in het stadion bij de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal. Supporters van Feyenoord en PSV zaten door elkaar. Toen Feyenoorder Jordy Clasie de winnende strafschop maakte, sprong Ritchie op en begon hij te juichen. De 45-jarige PSV-fan rende naar hem toe en sloeg hem in zijn gezicht.

"Het is vreselijk voor die jongens", zegt burgemeester Jorritsma. "Wat hier is gebeurd, is volstrekt niet normaal. Het is een ernstige verstoring van de openbare orde. Ik wil herhaling in de stad voorkomen."

De man zit niet vast, maar moet zich begin november verantwoorden voor de politierechter.