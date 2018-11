Japanse piloot na drankgelag opgepakt in Londen

In Londen is een Japanse piloot opgepakt die met te veel alcohol op wilde vliegen. De man had tien keer meer gedronken dan wettelijk is toegestaan in Groot-Brittanniƫ.

De co-piloot van Japan Airlines moest een blaastest doen, nadat de chauffeur die hem naar het vliegveld had gebracht de politie had gewaarschuwd, omdat de man stonk naar alcohol. De Japanner gaf na de blaastest toe dat hij een paar uur eerder twee flessen wijn en zes glazen bier had gedronken in zijn hotel.

De man was ingedeeld als een van de drie piloten op een vlucht naar Tokio. De vlucht is uiteindelijk met ruim een uur vertraging vertrokken met maar twee piloten aan boord.

De Japanner blijft voorlopig vastzitten. Eind deze maand krijgt hij zijn straf te horen van de Britse rechter.

Zware kater

Het is de tweede keer in korte tijd dat een Japanse vlucht verstoord wordt doordat een piloot dronken is. Vorige week bood luchtvaartmaatschappij ANA excuses aan voor vijf vertragingen, die waren veroorzaakt doordat een piloot niet was komen werken omdat hij een zware kater had.

In mei werd een steward van Japan Airlines betrapt toen hij tijdens een vlucht stiekem bier zat te drinken op de wc aan boord.