Politieke tegenstanders 'leren' met elkaar praten in de VS

Katy Irene stemt op de Democraten. Ze doet mee aan de workshop omdat ze wil leren hoe ze in gesprek gaat met mensen met een andere mening. Ze doet mee in het blauwe team. Een van de opdrachten is om stil te staan bij de minpunten van je eigen partij. "Ik heb het gevoel dat de Democraten denken dat ze alle problemen in de wereld kunnen oplossen. De Republikeinen zijn beter in het oplossen van specifieke problemen."

Uiteraard heeft ze ook kritiek op leden van de andere partij. "Ik denk dat ze vaak een te nauwe blik hebben", vertelt Katy Irene na een gesprek dat met een rode deelnemer. "We hebben vandaag geleerd dat iedereen uiteindelijk geeft om de VS en de wereld. Misschien zijn verschillende invalshoeken juist goed en moeten we zoeken naar wat daar de waarde van is."

Amerikanen bij elkaar brengen

De naam van de organisatie, Better Angels, is een verwijzing naar een speech die Abraham Lincoln tijdens de Amerikaanse burgeroorlog in het midden van de negentiende eeuw gaf. Hierin verzocht hij het volk om geen vijanden te zijn, maar vrienden.

De mensen die zich opgeven voor de workshops van Better Angels vinden polarisatie een groot probleem. Ze zien het als hun taak om Amerikanen weer bij elkaar te brengen.

"Soms horen we dat Better Angels alleen gematigden aantrekt, maar veel deelnemers hebben juist een extreme kijk op zaken", vertelt begeleider Murphy. "Zij roepen vaak het hardst dat anderen zo'n workshop nodig hebben." Met de sessies hoopt Better Angels Amerikanen bij elkaar te brengen. Het uiteindelijke doel is om ook de politiek positief te beïnvloeden.