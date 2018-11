'Loverboy 3.0' dwingt Nederlandse meisjes tot werk in Belgisch bordeel

In Nieuws en Co zou ook een slachtoffer aanschuiven om haar verhaal te vertellen. Het meisje in kwestie is 18 jaar oud. Ze belandde op haar 16e in de prostitutie. Het meisje is van Marokkaanse afkomst. Net als veel andere slachtoffers is ze gechanteerd met een seksvideo.

Het meisje kwam niet opdagen voor de uitzending van Nieuws en Co. Ze was ook niet meer bereikbaar.

"Meisjes met zo'n achtergrond zijn extra kwetsbaar", vertelt Van Aartsen. Ze loopt het risico dat ze door haar familie wordt verstoten of dat ze slachtoffer wordt van eerwraak. "Een loverboy heeft haar daardoor volledig in zijn macht. Bij dit soort meisjes is de kans op terugval groot."