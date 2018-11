Jongeren veroordeeld voor geweld tegen homo's Dordrecht

Dertien jongens in de leeftijd van 15 tot 22 jaar zijn veroordeeld voor het mishandelen van twee homo's in Dordrecht. De slachtoffers werden door de jongeren, die zichzelf zagen als 'pedoseksuelenjagers', gelokt via homo-datingapp Grindr.

De minderjarige daders kregen voorwaardelijke jeugddetentie opgelegd. Bij de meerderjarige daders variëren de straffen van alleen een werkstraf tot een voorwaardelijke celstraf van 3 maanden en een taakstraf. De dertien moeten zich allemaal verplicht laten behandelen bij de reclassering.

Auto vernield

De mishandelingen vonden apart van elkaar plaats tijdens het afgelopen paasweekend. De jongeren maakten via Grindr contact met de slachtoffers en deden zich voor als iemand die geïnteresseerd was in een date. Volgens de jongeren was hun profiel duidelijk van iemand die minderjarig was. Als iemand wilde afspreken, zouden ze hem naar eigen zeggen een lesje leren.

Toen het eerste slachtoffer op de afgesproken plek arriveerde, werd hij door de groep jongens opgewacht en in elkaar geslagen. Er werd onder meer een bierflesje op zijn hoofd kapotgeslagen. Spullen van de man, inclusief zijn auto, werden daarna vernield. De man raakte lichtgewond en moest voor behandeling naar het ziekenhuis.

Het tweede slachtoffer werd een dag later belaagd door de groep. Hij wist op het nippertje te ontkomen.

Geen homo-geweld

Tijdens de rechtszaak bleek dat een van de mannen met wie de jongeren hadden afgesproken niet meer wilde komen, toen hem duidelijk werd dat zijn 'date' 15 jaar was. De jongeren haalden hem alsnog over te komen, 'om de 15-jarige thuis te brengen'.

Toen de man kwam opdagen, werd hij alsnog aangevallen. Het Openbaar Ministerie concludeerde daaruit dat de jongeren er niet op uit waren pedoseksuelen aan te pakken, maar homo's in elkaar wilden slaan.

De rechtbank ziet dat anders. "Eerder lijkt sprake te zijn geweest van een giftige cocktail van sensatiezucht, geldbelustheid, een misplaatste opvatting van eigenrichting ten aanzien van pedoseksuelen en een fascinatie voor geweld. Dit alles is gegoten in een door groepsdruk versterkte en verhitte sfeer waarin enige rationele zelfreflectie heeft ontbroken", aldus de rechtbank.

De jongeren gebruikten tijdens de mishandeling termen als "flikker", "pedo" en "kankerhomo", maar volgens de rechtbank bewijst dat niet dat het geweld specifiek gericht is op homo's. "Hoe laakbaar die woorden ook zijn, het is meer illustratief voor het dagelijks taalgebruik", zegt de rechtbank.

Media-aandacht

De mishandelingen kregen veel media-aandacht. De advocaten van de daders pleitten er om die reden voor dat de rechtbank daar rekening mee zou houden in de vonnissen.

De rechtbank gaat daar niet in mee. De rechters vinden dat mensen die dergelijke feiten plegen, ervan uit kunnen gaan dat er media-aandacht voor komt. Dat betekent volgens de rechtbank niet dat ze daardoor kunnen rekenen op strafvermindering.