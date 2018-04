Homo's in Dordrecht mishandeld na date via Grindr

Een man uit Dordrecht is in de nacht van vrijdag op zaterdag slachtoffer geworden van homogerelateerd geweld. Hij had een afspraak gemaakt via de datingapp Grindr en werd vervolgens in elkaar geslagen. Een tweede man overkwam in de nacht van zaterdag op zondag bijna hetzelfde, maar hij wist te ontkomen.

Grindr is een app die door homo's wordt gebruikt voor het maken van afspraakjes. De eerste man ging naar een parkeerterrein in Dordrecht om een man te ontmoeten. Toen hij daar aankwam, werd hij door een groep mannen in elkaar geslagen, waarbij hij volgens de politie licht gewond raakte. Hij moest wel voor behandeling naar het ziekenhuis.

Een tweede man had in de nacht van zaterdag op zondag in Dordrecht ook een afspraak via Grindr. Volgens de politie werd hij daarbij "bijna mishandeld". Hij raakte verder niet gewond. De politie onderzoek of beide zaken zijn gerelateerd.

Laffe daders

Burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht schrijft op Twitter dat politie, Openbaar Ministerie en hij er alles aan doen om de "laffe daders" op te sporen. Ook waarschuwt hij mensen voorzichtig te zijn: