Universiteit Utrecht: tijdelijke contracten naar vier jaar

Docenten aan de Universiteit Utrecht met een tijdelijk contract krijgen voortaan een aanstelling voor vier jaar. De universiteit wil hiermee rust en duidelijkheid scheppen. De contracten variëren nu in lengte van een half jaar tot een jaar en worden soms verlengd en soms niet.

De universiteit wil toe naar meer continuïteit. "Dit is een breedgedragen beslissing, alle faculteiten staan erachter", zegt woordvoerder Maarten Post van de UU. Op dit moment werken er 350 docenten op tijdelijke contracten en 50 in vaste dienst.

Springplank

De onzekerheid bij de docenten wordt weggenomen en het brengt rust voor de overige werknemers. Ook gaat er volgens de universiteit minder tijd verloren aan inwerkperiodes.

"De docenten zijn allemaal gepromoveerd en vier jaar onderwijservaring biedt een goede springplank om hun carrière elders voort te zetten", zegt Post. Natuurlijk zijn er uitzonderingen mogelijk; dan wordt het tijdelijke contract omgezet in een vaste aanstelling. Maar volgens Post is dat niet het uitgangspunt.

De verandering gaat volgend collegejaar in. In sommige gevallen is een overgangsperiode noodzakelijk om alles op het nieuwe personeelsbeleid aan te passen.