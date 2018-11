Peruaanse oppositieleider Fujimori 'preventief' de gevangenis in

Een rechter in Peru heeft bepaald dat oppositieleider Keiko Fujimori moet worden opgesloten in afwachting van een onderzoek naar corruptie binnen haar politieke partij. Dat onderzoek kan jaren duren.

De 43-jarige is de dochter van oud-president Alberto Fujimori. In 2016 verloor ze nipt de presidentsverkiezingen van Pedro Kuczynski. Ook in 2011 had ze al vergeefs geprobeerd president te worden.

De zaak draait om de Braziliaanse multinational Odebrecht. Dit bouwbedrijf heeft toegegeven dat het politici in Zuid-Amerika heeft omgekocht voor een totaalbedrag van 788 miljoen Amerikaanse dollar in ruil voor lucratieve contracten.

Verdoezelen

Odebrecht zou de politieke partij van Fujimori, Fuerza Popular (Volkskracht), in 2011 in het geheim een miljoen dollar hebben toegespeeld. De rechter acht het aannemelijk dat Keiko Fujimori, die toen in de race was om president te worden, niet alleen wist van deze betalingen, maar dat ze ook haar best heeft gedaan om de herkomst van het geld te verdoezelen.

Volgens de rechter is het dan ook logisch om Fujimori preventief op te sluiten. Deze maatregel is in Peru niet ongebruikelijk. Fujimori's advocaat kondigde aan tegen het besluit in beroep te gaan.

Buiten de rechtbank kwam het direct na de uitspraak tot schermutselingen tussen voor- en tegenstanders van Fujimori.