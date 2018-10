Talpa neemt YouTubekanaal StukTV over

Sinds 2016 werkte StukTV samen met RTL. Daar maakten de drie de succesvolle series Roadtrippers en Jachtseizoen.

Die samenwerking komt nu door de overname door Talpa tot een einde. "Ik wil grote stappen maken. Dat gaat sneller bij Talpa", zegt De Winter tegen NRC.

Nieuwe formats

De Winter wordt creative director bij de Social-afdeling van Talpa. Hij treedt toe tot het managementteam en zal zich bezighouden met het ontwikkelen van nieuwe formats. Hij gaat daarnaast door met het ontwikkelen van StukTV.

Vanaf morgen komt StukTV volledig in handen van Talpa. Het is niet bekendgemaakt hoeveel geld er met de overname gemoeid is.

Statement

"Met deze overname maken wij een statement: wij willen ook in het online social domein hét Nederlandse mediabedrijf worden", schrijft John de Mol een verklaring.

De mediamagnaat noemt de makers van StukTV drie van de grootste talenten op het gebied van social media. "Zij spreken een doelgroep aan die via traditionele media heel moeilijk te bereiken is en wat ze maken is geweldig. Ik ben fan."

De mannen van StukTV zijn ook blij met de overstap. "De afgelopen jaren hebben we met het team van StukTV keihard gewerkt om altijd de allertofste series te kunnen maken", zegt Giel de Winter. "Dat we nu bij Talpa Network de mogelijkheid krijgen om ons nóg meer te focussen op kwaliteit, is voor ons te gek. We hebben nog zoveel plannen en ambities en met Talpa Network aan onze zijde, kunnen we dit allemaal gaan uitvoeren."