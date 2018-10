Kepler stopt ermee, wat leverde de 'saaiste NASA-missie ooit' ons op?

In eerste instantie werden er niet heel veel ontdekkingen verwacht van Kepler. "Men wist simpelweg niet wat ze moesten verwachten. Toen de ruimtetelescoop in 2009 werd gelanceerd, dacht men misschien een handvol planeten te vinden", zegt Ellerbroek. "Het werden er uiteindelijk een paar duizend. Dat overtrof Borucki's stoutste verwachtingen."

"Exoplaneten is nu een van de grote thema's in de sterrenkunde. Kepler heeft dat op de kaart gezet. De meeste sterren die je 's nachts ziet hebben ook een of meer planeten om zich heen draaien. Bovendien weten we dat ongeveer de helft daarvan lijkt op Aarde, al wil het niet direct zeggen dat daar leven mogelijk is. Er zijn in de Melkweg meer planeten dan sterren, dat we dat nu weten is de grootste verdienste van Kepler."

'Saaiste missie ooit'

Bedenker Borucki noemde het werk van 'zijn' Kepler ooit "de meest saaie missie ooit, iedere zes seconde hetzelfde doen". En in zekere zin klopte dat, zegt Ellerbroek. "Maar dat constante maken van foto's was ook juist de kracht van de missie. Juist door de enorme hoeveelheid data heeft Kepler veel inzichten opgeleverd."

De cilindervormige ruimtetelescoop Kepler is zo'n 5 bij 3 meter groot en weegt ongeveer 1000 kilo. "Niet al te groot dus, want het is duur om iets de ruimte in te sturen", zegt Ellerbroek. "De telescoop heeft vier camera's, die samen met elkaar steeds op hetzelfde deel van de hemel gericht stonden. Die werden steeds bijgestuurd, want de telescoop draaide ook om de aarde. Hij deed niets anders dan continu foto's nemen. Dan zag je steeds een groot veld met sterren."