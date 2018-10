Zwitserse onderzoeker laat mensen met gedeeltelijke dwarslaesie weer lopen

Deze behandeling werkt alleen voor mensen met een incomplete dwarslaesie, vertelt van Nes. Bij een complete dwarslaesie is er geen connectie meer tussen het brein en de spieren. Bij een incomplete dwarslaesie zijn die connecties er nog wel, maar zijn ze beschadigd. Die beschadigde zenuwbanen moeten weer hersteld worden. En dat lijkt te zijn gelukt bij de drie patiënten die deelnamen aan dit onderzoek.

Voorzichtig positief

Hoogleraar neuroregeneratie Joost Verhaagen, verbonden aan het Nederlands Herseninstituut, is voorzichtig positief. "Voorheen was er een hele kleine kans dat dwarslaesie-patiënten weer zouden lopen. Echt herstel, zoals nu in deze studie is beschreven, dat was er niet."

"Maar", stelt Verhaagen, "het is vooral een goede basis voor verder onderzoek. Er zijn nog belangrijke vragen die beantwoord moeten worden. Hoe blijvend is dit herstel en is deze behandelmethode ook toe te passen op grote groepen patiënten?"

'Je hoopt op dit resultaat'

Van Nes, die vanuit de Sint Maartenskliniek nauw betrokken was bij het onderzoekstraject, benadrukt ook het belang van verder onderzoek. "We hopen in 2020 een studie te kunnen doen met een grote onderzoeksgroep. Als deze behandelmethode goedgekeurd wordt, duurt het nog minstens vijf jaar voordat het ook echt beschikbaar is."

Dat is de volgende stap. Nu is Van Nes vooral blij dat haar patiënt zo ver is gekomen. "Gert-Jan zal altijd wel een beetje hulp nodig hebben van krukken. Maar toen hij een paar jaar geleden bij mij kwam, had ik dit nooit verwacht. We dachten dat hij nooit meer zou lopen. Je hoopt op dit resultaat, maar dat het echt is gelukt is natuurlijk fantastisch."