Broer van terrorist Salah Abdeslam cel in wegens overval

Mohammed Abdeslam, de broer van terrorist Salah Abdeslam, is door de rechter in Brussel veroordeeld tot dertig maanden cel voor het plegen van een overval. Begin dit jaar werden drie ambtenaren van de gemeente Molenbeek beroofd toen ze met zo'n 70.000 euro onderweg waren naar de bank. De ambtenaren zelf zeggen dat ze bedreigd werden met een mes, maar volgens de rechter is daar geen aanwijzing voor.

Een maand na de overval werden vier mensen opgepakt, schrijft de krant De Morgen, onder wie Mohammed Abdeslam. Hij werkte in het verleden voor de gemeente Molenbeek en was daarom goed op de hoogte van de geldtransporten.

Mohamed Abdeslam heeft toegegeven dat hij het brein was achter de overval. Twee van zijn handlangers kregen straffen van achttien maanden en twee jaar. Een van hen was een ambtenaar. Volgens de Vlaamse omroep VRT zat hij in het complot. Hij wachtte opzettelijk een aantal minuten voordat hij de politie belde.

De 'brave broer'

Mohammed Abdeslam gold als de 'brave broer' van Brahim en Salah, die beiden betrokken waren bij de aanslagen in Parijs in 2015. Nadat Salah in 2016 was gearresteerd, na een schietpartij in de Brusselse gemeente Vorst, wierp Mohammed zich op als woordvoerder van de familie.

Salah Abdeslam werd april van dit jaar veroordeeld tot 20 jaar cel voor zijn aandeel in de schietpartij die voorafging aan zijn arrestatie. Hij zit nu in de gevangenis in Frankrijk, in afwachting van het proces over de aanslagen in Parijs.