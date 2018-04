20 jaar cel voor Abdeslam voor terroristische moordpoging

De rechtbank in Brussel heeft Salah Abdeslam en Sofien Ayari veroordeeld tot een celstraf van 20 jaar voor poging tot moord met terroristisch oogmerk en verboden wapenbezit. De twee stonden terecht voor een schietpartij in de Brusselse gemeente Vorst in maart 2016.

Abdeslam is de hoofdverdachte van de aanslagen in Parijs op 13 november 2015. Ook Ayari is verdachte in die zaak. Beide mannen zitten in afwachting van dat proces in een Franse cel.

De schietpartij in Vorst vond plaats tijdens een huiszoeking. De politie was op zoek naar de daders van de aanslagen in Parijs, maar had niet verwacht dat ze zich daadwerkelijk in het pand zouden schuilhouden. Vanuit het huis werd op de politie geschoten, waarbij twee agenten gewond raakten. De derde terreurverdachte die zich in het pand ophield, Mohamed Belkaïd, werd doodgeschoten.

Justitie had ook de maximumstraf van 20 jaar cel geëist tegen beide verdachten. Die moeten ook een schadevergoeding van samen 315.000 euro betalen aan de agent die zwaargewond raakte. Aan andere agenten moeten ze 10.000 tot 15.000 euro betalen.

'Niet geschoten'

Volgens de rechtbank zijn er 34 kogels afgevuurd "met als doel om te doden" en was Belkaïd niet de enige die op de politie heeft geschoten. Minstens een van de twee anderen heeft ook geschoten. Hun advocaten ontkenden dat.

De drie hadden volgens de rechtbank van tevoren afgesproken dat ze zich met geweld zouden verzetten tegen een politie-inval. "De schietpartij tussen de terroristen en de politie in een familiewijk, met een school, een crèche, had zeker het doel om de bevolking te intimideren," zegt de rechter.

Ook brieven die Abdeslam aan zijn moeder schreef dienden als bewijs. Daarin schreef hij: "Allah gidst mij in de strijd tegen onze vijanden." Hij schreef ook over zijn trouw aan IS-leider Albu Bakr al-Baghdadi.

Daarnaast wees de rechtbank op de manier waarop de terreurcel van Abdeslam terroristen naar België bracht. Die liftten mee op de migratiestroom.