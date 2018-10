'Jamal Khashoggi kort na betreden ambassade gewurgd'

Jamal Khashoggi is kort nadat hij het gebouw van het Saudische consulaat in Istanbul was binnengelopen gewurgd, zegt de Turkse openbaar aanklager in een verklaring die is gepubliceerd door persbureau Anadolu. Het is voor het eerst dat de Turkse autoriteiten zich officieel uitlaten over hoe de Saudische journalist precies om het leven is gekomen.

In de verklaring staat verder dat zijn lichaam daarna in stukken is gesneden en vervolgens is vernietigd. Op welke manier dat is gebeurd, is nog onduidelijk. Wel bevestigt de verklaring dat Khashoggi met voorbedachten rade om het leven is gebracht. De Saudische aanklager verklaarde dat vorige week ook al.

De Turkse aanklager zegt verder dat de samenwerking met de Saudische justitie vooralsnog weinig concreets heeft opgeleverd, ook al benadrukken de Saudiƫrs dat ze de waarheid willen achterhalen. Turkije wil dat Saudi-Arabiƫ achttien verdachten uitlevert die te maken zouden hebben met de dood van Khashoggi, maar Riyad wijst dat verzoek af.