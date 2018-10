Kernreactor bij Petten weer opgestart na lekkage

De kernreactor bij Petten is weer opgestart. Dat bevestigt de eigenaar, de NRG, aan NH Nieuws. De reactor werd donderdag stilgelegd nadat tijdens werkzaamheden verontreinigd radioactief water was gelekt in een kruipruimte.

De kernreactor in Petten is de grootste producent ter wereld van medische isotopen voor kankerpatiënten en mensen met een afwijking aan de schildklier. Wereldwijd zijn er zes producenten; Petten levert 40 procent van de wereldproductie.

Gisteren werd duidelijk dat tienduizenden kankerpatiënten dreigden te worden getroffen door het stilleggen van de kernreactor. Het Nederlandse kankerinstituut Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam heeft zelfs al een behandeling moeten uitstellen.

Medewerkers die tijdens het lek aan het werk waren, zijn gecontroleerd op radioactieve stoffen. Hierbij zijn geen bijzonderheden ontdekt.