'Behandeling kankerpatiënten in het geding door stilvallen reactor Petten'

Door het stilleggen van de reactor in Petten komt de zorg voor kankerpatiënten in het geding. Dat zegt voorzitter Marcel Stokkel van de vereniging voor nucleaire geneeskunde tegen NH Nieuws.

De reactor werd vorige week uitgeschakeld vanwege een lek. Het is onduidelijk wanneer de productie hervat kan worden, maar als de reactor nog lang buiten werking blijft heeft dat gevolgen voor mensen wereldwijd. Kankerpatiënten, maar ook bijvoorbeeld mensen met een schildklieraandoening, zijn voor hun behandeling afhankelijk van de isotopen die gemaakt worden in Petten.

Nog niet levensbedreigend

Nu de productie een paar dagen stilligt, merken Nederlandse ziekenhuizen de gevolgen al. Zoals het Antoni van Leeuwenhoek, waar Marcel Stokkel werkt als nucleair geneeskundige. Daar kon vandaag de behandeling van een patiënt niet doorgaan omdat een bepaald isotoop niet geleverd kon worden.

De situatie is nu nog niet levensbedreigend, benadrukt Stokkel. Maar hij maakt hij zich wel zorgen. "Het is wel zo dat hoe langer je de behandelingen uitstelt, hoe meer zo'n tumor de kans krijgt om te groeien."

Ook bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht zijn er zorgen. Het ziekenhuis heeft nu nog geen last van het stilleggen van de reactor in Petten, maar vreest dat dit nog wel gaat gebeuren.

Wereldspeler

Wereldwijd zijn er zes producenten van isotopen. Petten is daarbij een belangrijke partij: 40 procent van de wereldproductie komt uit het dorp. "Veiligheid gaat uiteraard voor alles, maar zomaar zo'n belangrijke speler in het veld stilleggen, dan heb je alleen maar verliezers", aldus Stokkel.

De timing is ook nog eens erg ongelukkig. Want een reactor in Canada werd onlangs gesloten en ook in Zuid-Afrika en Australië ligt de isotopenproductie op dit moment stil. Petten ving deze klappen juist op.

Nieuwe reactor

"Als de reactor nog lang buiten werking blijft, komen patiënten in levensgevaar", waarschuwt Stokkel. Hij vindt het tijd voor actie.

"Er zijn steeds incidenten in Petten. Er moet als de wiedeweerga een nieuwe reactor worden gebouwd. Maakt niet uit waar, zolang het maar in Nederland is. Die kennis waar wij zo beroemd om zijn, moeten we in eigen huis houden."